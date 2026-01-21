Match OM Rennes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Rennes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement mardi 3 février 2026.
Match OM Rennes
Mardi 3 février 2026 à partir de 21h10. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 21:10:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Olympique de Marseille vs Stade Rennais, 8es de Finale de Coupe de France.
Les Olympiens se sont qualifiés pour les 8es de Finale de Coupe de France qu’ils joueront à domicile contre le Stade Rennais Pour cette rencontre décisive profitez de places dès 25€, l’occasion idéale de vivre une grande soirée à petit prix ! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Olympique de Marseille vs Stade Rennais, 8th round of the Coupe de France.
L’événement Match OM Rennes Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille