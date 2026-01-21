Match OM Rennes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Rennes

Olympique de Marseille vs Stade Rennais, 8es de Finale de Coupe de France.

Les Olympiens se sont qualifiés pour les 8es de Finale de Coupe de France qu’ils joueront à domicile contre le Stade Rennais Pour cette rencontre décisive profitez de places dès 25€, l’occasion idéale de vivre une grande soirée à petit prix ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olympique de Marseille vs Stade Rennais, 8th round of the Coupe de France.

