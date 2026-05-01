Sonder l’Univers sombre avec les vides cosmiques Pint of Science 2026 Kappa Bar Marseille 8e Arrondissement
Sonder l’Univers sombre avec les vides cosmiques Pint of Science 2026 Kappa Bar Marseille 8e Arrondissement lundi 18 mai 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Sonder l’Univers sombre avec les vides cosmiques Pint of Science 2026
Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Kappa Bar 42 Rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:00:00
fin : 2026-05-18 21:30:00
Date(s) :
2026-05-18
95 % de l’Univers nous reste invisible matière noire et énergie sombre, qui ne rayonnent pas mais gouvernent l’évolution et la structuration de notre Univers.
Pour les étudier, on observe les vides cosmiques, vastes régions sans galaxies.
95 % de l’Univers nous reste invisible matière noire et énergie sombre, qui ne rayonnent pas mais gouvernent l’évolution et la structuration de notre Univers.
Pour les étudier, on observe les vides cosmiques, vastes régions sans galaxies. Leur distribution et leur géométrie révèlent les propriétés de l’invisible. .
Kappa Bar 42 Rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
95% of the Universe remains invisible to us: dark matter and dark energy, which do not radiate but govern the evolution and structuring of our Universe.
To study them, we observe cosmic voids, vast regions without galaxies.
L’événement Sonder l’Univers sombre avec les vides cosmiques Pint of Science 2026 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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