Requiem de Verdi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement
Requiem de Verdi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement jeudi 28 mai 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Requiem de Verdi
Jeudi 28 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:30:00
Date(s) :
2026-05-28
140 choristes, 60 musiciens, 4 solistes donnent le Requiem de Verdi, sous la direction de Jean-Claude Latil.
Ce projet musical d’envergure est le fruit d’une collaboration entre trois chœurs, réunis pour offrir au public une œuvre chorale et orchestrale majeure du répertoire.
Sur scène, les 200 artistes seront accompagnés par l’orchestre Symphonia 13, et placés sous la direction du chef Jean-Claude LATIL.
Distribution
Chœur Philharmonique de Martigues dirigé par Jean-Claude LATIL
Chorale Citharista de La Ciotat, dirigée par Karine VERDU
Ensemble Vocal Philharmonia de Marseille, dirigé par Jean-Claude LATIL
Orchestre Symphonia 13 de Rousset
Soprane France DARIZ
Mezzo-Soprane Pauline DESCAMPS
Ténor Christophe BERRY
Basse Paulo VENEGAS .
Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
140 choristers, 60 musicians and 4 soloists perform Verdi’s Requiem, conducted by Jean-Claude Latil.
L’événement Requiem de Verdi Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Louisa Babari AFRICA Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement 15 mai 2026
- Visite animée À chacun son style Château Borély Marseille 8e Arrondissement 15 mai 2026
- Visites animées Folles époques Château Borély Marseille 8e Arrondissement 15 mai 2026
- A la recherche du Dragon Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 16 mai 2026
- Match OM Rennes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement 17 mai 2026