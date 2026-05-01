Requiem de Verdi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Requiem de Verdi

Jeudi 28 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

140 choristes, 60 musiciens, 4 solistes donnent le Requiem de Verdi, sous la direction de Jean-Claude Latil.

Ce projet musical d’envergure est le fruit d’une collaboration entre trois chœurs, réunis pour offrir au public une œuvre chorale et orchestrale majeure du répertoire.

Sur scène, les 200 artistes seront accompagnés par l’orchestre Symphonia 13, et placés sous la direction du chef Jean-Claude LATIL.



Distribution

Chœur Philharmonique de Martigues dirigé par Jean-Claude LATIL

Chorale Citharista de La Ciotat, dirigée par Karine VERDU

Ensemble Vocal Philharmonia de Marseille, dirigé par Jean-Claude LATIL

Orchestre Symphonia 13 de Rousset



Soprane France DARIZ

Mezzo-Soprane Pauline DESCAMPS

Ténor Christophe BERRY

Basse Paulo VENEGAS .

Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

140 choristers, 60 musicians and 4 soloists perform Verdi’s Requiem, conducted by Jean-Claude Latil.

L’événement Requiem de Verdi Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille