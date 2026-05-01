Exposition Pascal Adam L’éclat de verre Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Exposition Pascal Adam

Du 30/05 au 06/06/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. L’éclat de verre 229 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-30

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-30

En résonance avec la Saison Méditerranée, Art & Business propose une exposition inédite de Pascal Adam en hommage à la mer.

Dessinateur industriel de formation, Pascal Adam est passionné par les couleurs. Sa rencontre avec l’art aborigène l’a conduit à développer une recherche autour du pointillisme. Les tableaux choisis pour cette exposition vous plongeront dans un monde d’évasion et les fonds de la Méditerranée.



Une occasion de découvrir ou redécouvrir l’Eclat de Verre, la référence à Marseille pour l’encadrement sur-mesure, le matériel pour loisirs créatifs et beaux-arts et objets de décoration.



Performance Live painting samedi 30 mai de 14h00 à 17h00 .

L’éclat de verre 229 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 87 19 19 giordanojoelle4@gmail.com

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English :

To coincide with the Mediterranean Season, Art & Business presents a new exhibition by Pascal Adam in homage to the sea.

L’événement Exposition Pascal Adam Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille