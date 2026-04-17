Soirée au Musée Château Borély Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Soirée au Musée Château Borély

Jeudi 28 mai 2026 de 19h à 23h. Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

La Ville de Marseille vous ouvre les portes du Château Borély pour une soirée festive et décalée.

La Ville de Marseille vous ouvre les portes du Château Borély, le musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, pour une soirée festive et décalée au cœur de l’exposition Art Nouveau-Art Déco. Marseille au cœur des styles.



Au programme de la soirée



> 19h Parcours de l’exposition, fresques et mapping vidéo animés par les étudiants de l’ésdm (École Supérieure de Design Marseille) ; ouverture du village associatif.



> 19h15 Visites insolites avec les médiateur.ices du musée et les membres du CCL Centre culturel de Luminy.



> 19h30 Défilé de mode GOMIS par Mélanie Gomis

La créatrice marseillaise Mélanie Gomis (Lauréate du prix Maison Mode Méditerranée 2024) présentera ses silhouettes inspirées des époques Art Nouveau et Art Déco.



> 19h45 Concert d’O’JAZZ AMU & Co

Le Jazz band d’Aix-Marseille Université vient pour faire vibrer le château Borely. Un voyage à travers les époques, porté par le souffle des cuivres et rythmé par l’énergie communicative du Big Band.



> 21h-23h LES SŒURS MALSAINES DJ SET

Les Sœurs Malsaines prennent les commandes pour un DJ set explosif. Entre techno, trance et rythmes groovy, préparez-vous à une performance bouncy et bitchy pour clôturer la soirée en beauté.





Zoom sur les artistes



> GOMIS

Un défilé de silhouettes au cœur du château, dont certaines inédites, inspirées de l’élan créatif et émancipateur de ces époques, présenté par la jeune créatrice Mélanie GOMIS, fondatrice de la marque éponyme GOMIS, basée à Marseille et lauréate de la Maison Mode Méditerranée.



> O’JAZZ AMU & CO

En 2017, Aix-Marseille Université a créé, avec Marseille Jazz des cinq continents et en partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, un orchestre de Jazz, formé d’étudiants et de personnels de l’université ainsi que de membres et d’élèves du Conservatoire.



> LES SŒURS MALSAINES

De la trance à la techno, des sets plus palpitants qu’une soupe de larmes de mascu 100 % hits du dancesol libre. Une ode à la musique sous toutes ses formes bouncy et bitchy pour shaker du booty, hystérique et hard pour taper du pied, mais aussi mélodique et groovy pour s’évader loin de ce monde crazy dingo.

Depuis sa création, le collectif tend à développer la fibre artistique de ses membres. Ainsi depuis 2017 c’est une quinzaine de personnes qui ont développé leurs techniques de mix et leurs identités d’artistes pour créer, partager et ambiancer.





• Bar et foodtrucks sur place. .

Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The City of Marseille opens the doors of the Château Borély for a festive, offbeat evening.

L’événement Soirée au Musée Château Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Ville de Marseille