Alzheimer quand l’immunité joue double jeu Pint of Science 2026 Kappa Bar Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Alzheimer quand l’immunité joue double jeu Pint of Science 2026

Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. Kappa Bar 42 Rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

La maladie d’Alzheimer est causée par des protéines toxiques qui détruisent le cerveau et la mémoire. Mais le système immunitaire du cerveau, d’abord protecteur, peut devenir source d’inflammation chronique et aggraver la maladie.

La maladie d’Alzheimer est causée par des protéines toxiques qui détruisent le cerveau et la mémoire. Mais le système immunitaire du cerveau, d’abord protecteur, peut devenir source d’inflammation chronique et aggraver la maladie. Cette présentation explore comment l’immunité influence son évolution et comment mieux la comprendre pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. .

Kappa Bar 42 Rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Alzheimer’s disease is caused by toxic proteins that destroy the brain and memory. But the brain?s immune system, initially protective, can become a source of chronic inflammation, aggravating the disease.

L’événement Alzheimer quand l’immunité joue double jeu Pint of Science 2026 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille