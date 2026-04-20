Marseille 8e Arrondissement

Oh ma parole 2026

Du mercredi 6 au jeudi 7 mai 2026.

Dimanche 10 mai 2026.

Vendredi 15 mai 2026.

Samedi 16 mai 2026. Quartiers Sainte-Anne, Pointe-Rouge, Bonneveine, Montredon Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-16

Une grande fête participative ouverte à toutes et tous autour des arts de la parole.

Impulsée en 2021 par la Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, Oh ! Ma Parole a pour vocation de poétiser l’espace urbain, entretenir le feu de la parole vivante dans des quartiers éloignés des centres culturels et artistiques institutionnels. C’est l’occasion de célébrer le conte et la poésie à travers des animations participatives, des spectacles, des concerts et de nombreuses actions de médiation.



Elle est portée par un noyau d’artistes associé·es, Aude Fondard, François Cadiergue, Marien Guillé et Stéphanie Lemonnier, de joyeux bénévoles et la Cie Lr-Lanterne Rouge. Venez en famille, entre ami·es, pour écouter, festoyer, essaimer des mots et prendre place ensemble !



Tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tou(te)s, sauf précision sur le programme en cas de jauge limitée. .

Quartiers Sainte-Anne, Pointe-Rouge, Bonneveine, Montredon Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.ohmaparole@gmail.com

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English :

A large-scale participatory celebration open to all, focusing on the spoken word.

L’événement Oh ma parole 2026 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille