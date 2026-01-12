Animations à la médiathèque de Bonneveine janvier et février Centre Commercial Bonneveine Marseille 8e Arrondissement

Animations à la médiathèque de Bonneveine janvier et février

Du 15/01 au 27/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur bmvr.marseille.fr. Centre Commercial Bonneveine 124 Av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-01-15

fin : 2026-02-27

2026-01-15

Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants

Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à Bonneveine



► TOUT PUBLIC



.ATELIER



JEUDI 15 JANVIER À 10H

> Hall d’accueil

Atelier reliure

Découvrez les techniques de la reliure artisanale avec l’atelier Pulpe, association et collectif de

femmes artistes et artisanes autour de l’image et du papier. Matériel fourni.

Sur inscription 04 13 94 82 10.

Animé par Atelier Pulpe.



PROJECTION



VENDREDI 6 FÉVRIER À 18H15

> Espace audiovisuel

Ciné-club

Projection d’un film issu de nos collections suivie d’une discussion.

Sur inscription 04 13 94 82 20 ou bibliotheque.bonneveine@

marseille.fr.

Animé par les bibliothécaires.





► RENDEZ-VOUS JEUNESSE



Tous les ateliers sont sur inscriptions.

Les inscriptions se font sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 10.



Éveil musical pour petites oreilles

VENDREDI 16 JANVIER À 15H

VENDREDI 13 FÉVRIER À 15H

> Espace Jeunesse, 1er étage

Atelier découverte de la musique pour les toutpetits.

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par À Petits Sons.



Atelier scientifique

JEUDI 19 FÉVRIER À 10H

JEUDI 26 FÉVRIER À 10H

> Espace Jeunesse, 1er étage

Participez à un atelier d’expériences ludiques pour découvrir les multiples formes de l’intelligence qui façonnent notre monde humaine, animale, collective et enfin artificielle.

De 8 à 12 ans. Sur inscription.

Animé par Les Petits Débrouillards.



Spectacle musical

JEUDI 19 FÉVRIER À 10H

JEUDI 26 FÉVRIER À 10H

Raconte-moi une chanson spectacle musical inspiré du Petit Prince . Quand on ne sait pas dessiner, on peut chanter !

De 4 à 7 ans. Sur inscription.

Animé par À Petits Sons. Musicien Farid Bouachera.



Atelier créatif décoration de boites cœur

VENDREDI 20 FÉVRIER À 10H

Venez participer à un atelier de loisirs créatifs avec vos bibliothécaires. Décoration d’une petite boîte grâce à la technique du vernis colle.

De 8 à 12 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



Atelier dessine ton héros d’animation japonaise

VENDREDI 27 FÉVRIER À 10H

> Espace Jeunesse, 1er étage

Venez dessiner vos personnages préférés ! (que vous aurez préalablement choisis et apportés au format papier). Et pour ceux qui le souhaitent, des modèles seront mis à disposition.

De 8 à 12 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaire .

