Animations à la médiathèque de Bonneveine janvier et février Centre Commercial Bonneveine Marseille 8e Arrondissement

Animations à la médiathèque de Bonneveine janvier et février
Du 15/01 au 27/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur bmvr.marseille.fr. Centre Commercial Bonneveine 124 Av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants
Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à Bonneveine
► TOUT PUBLIC
.ATELIER
JEUDI 15 JANVIER À 10H
> Hall d’accueil
Atelier reliure
Découvrez les techniques de la reliure artisanale avec l’atelier Pulpe, association et collectif de
femmes artistes et artisanes autour de l’image et du papier. Matériel fourni.
Sur inscription 04 13 94 82 10.
Animé par Atelier Pulpe.
PROJECTION
VENDREDI 6 FÉVRIER À 18H15
> Espace audiovisuel
Ciné-club
Projection d’un film issu de nos collections suivie d’une discussion.
Sur inscription 04 13 94 82 20 ou bibliotheque.bonneveine@
marseille.fr.
Animé par les bibliothécaires.
► RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Tous les ateliers sont sur inscriptions.
Les inscriptions se font sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 10.
Éveil musical pour petites oreilles
VENDREDI 16 JANVIER À 15H
VENDREDI 13 FÉVRIER À 15H
> Espace Jeunesse, 1er étage
Atelier découverte de la musique pour les toutpetits.
De 0 à 3 ans. Sur inscription.
Animé par À Petits Sons.
Atelier scientifique
JEUDI 19 FÉVRIER À 10H
JEUDI 26 FÉVRIER À 10H
> Espace Jeunesse, 1er étage
Participez à un atelier d’expériences ludiques pour découvrir les multiples formes de l’intelligence qui façonnent notre monde humaine, animale, collective et enfin artificielle.
De 8 à 12 ans. Sur inscription.
Animé par Les Petits Débrouillards.
Spectacle musical
JEUDI 19 FÉVRIER À 10H
JEUDI 26 FÉVRIER À 10H
Raconte-moi une chanson spectacle musical inspiré du Petit Prince . Quand on ne sait pas dessiner, on peut chanter !
De 4 à 7 ans. Sur inscription.
Animé par À Petits Sons. Musicien Farid Bouachera.
Atelier créatif décoration de boites cœur
VENDREDI 20 FÉVRIER À 10H
Venez participer à un atelier de loisirs créatifs avec vos bibliothécaires. Décoration d’une petite boîte grâce à la technique du vernis colle.
De 8 à 12 ans. Sur inscription.
Animé par les bibliothécaires.
Atelier dessine ton héros d’animation japonaise
VENDREDI 27 FÉVRIER À 10H
> Espace Jeunesse, 1er étage
Venez dessiner vos personnages préférés ! (que vous aurez préalablement choisis et apportés au format papier). Et pour ceux qui le souhaitent, des modèles seront mis à disposition.
De 8 à 12 ans. Sur inscription.
Animé par les bibliothécaire .
English :
Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.
