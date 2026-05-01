La Drosophile: nos muscles de la genèse au déclin Pint of Science 2026 Kappa Bar Marseille 8e Arrondissement
La Drosophile: nos muscles de la genèse au déclin Pint of Science 2026 Kappa Bar Marseille 8e Arrondissement mardi 19 mai 2026.
Marseille 8e Arrondissement
La Drosophile: nos muscles de la genèse au déclin Pint of Science 2026
Mardi 19 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Kappa Bar 42 Rue Negresko 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 21:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Les muscles permettent le mouvement et soutiennent la santé. Composés de myofibres riches en protéines organisées en sarcomères, ils se forment et évoluent au cours de la vie.
Les muscles permettent le mouvement et soutiennent la santé. Composés de myofibres riches en protéines organisées en sarcomères, ils se forment et évoluent au cours de la vie. Comment ces structures s’assemblent et s’adaptent au vieillissement, malgré la perte de force et l’altération du tissu ? Nous étudions ces mécanismes grâce à la Drosophile, une petite mouche et modèle génétique clé. .
Kappa Bar 42 Rue Negresko 13008 Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
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English :
Muscles enable movement and support health. Composed of protein-rich myofibers organized into sarcomeres, they form and evolve throughout life.
L’événement La Drosophile: nos muscles de la genèse au déclin Pint of Science 2026 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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