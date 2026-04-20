Visites animées Mémo, loto & co Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visites animées Mémo, loto & co Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Visites animées Mémo, loto & co
Samedi 23 mai 2026 de 16h30 à 17h15. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 17:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants
Qui a dit que les tout-petits n’étaient pas assez grands pour apprécier les œuvres d’art ?! Venez jouer avec eux au cœur du château Borély et comparez vos capacités d’observation… Vous risquez d’être surpris !
• Enfants de 2 à 5 ans
• Durée 45 min
• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Visites animées Mémo, loto & co Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Ville de Marseille
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