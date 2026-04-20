La Nuit des musées au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

La Nuit des musées au [mac]

Samedi 23 mai 2026 de 18h30 à 0h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous au Musée d’Art Contemporain [mac] jusqu’à minuit pour la Nuit européenne des Musées.

Musée ouvert de 18h30 à minuit



► Expositions



> Les collections permanentes



> La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF

Du 4 avril au 20 septembre 2026



> Louisa Babari, AFRICA

Du 15 mai 2026 au 3 janvier 2027





► Programme de la soirée



• 18h30 : Défilé de mode présentant les créations des élèves de l’École de Condé, en écho aux sculptures de César et d’Anita Molinero, présentes dans les collections. Avec le soutien du fonds de dotation Maison Mode Méditerranée.



• 19h 22h : La Classe l’oeuvre. Démonstrations de 1.Werksatz œuvre de Franz-Erhard Walther par les élèves danseuses – Option danse des lycées Périer, Daumier et Marseilleveyre, dans le cadre de La Classe l’oeuvre.



• 20h : Visite commentée dans les collections et l’exposition AFRICA sur le thème de la Méditerranée. Position géographique, idée d’identité, art de vivre, attitude, fatalité ? L’équipe de médiation vous propose de réfléchir à ces questions à partir d’une sélection de peintures, films, sculptures… résonnant avec ce thème.



• 21h : Projection-présentation du film de Rayane Mcirdi Après le soleil (2024) au ciné[mac] (dans le cadre de l’exposition La vie climatique et de la Saison Méditerranée)



• Concert : Choumissa par le Quintet Ziryab

Choumissa ( petit soleil ) retrace en musique le parcours de Ziryab, musicien et savant qui voyage depuis la Mésopotamie jusqu’en Espagne, en traversant l’Egypte et le Maghreb. De la tradition perse, au folklore judéo-provençal, en passant par la musique arabo-andalouse, il invente de nouveaux instruments et influence l’art de vivre partout où il va. Ziryab devient ainsi au IXème siècle, le plus grand fédérateur des musiciens et musiciennes du monde méditerranéen. Choumissa évoque le croisement des continents et des cultures, un voyage musical hors du commun, s’adressant au plus grand nombre.

Mona Boutchebak (chant, percus), Tarek Ait Ouali (banjo), Thomas Bourgeois (zarb, percus), Fred Pichot (sax, guitare, flûte), Sylvain Terminiello (basse)

Avec le Festival des 5 continents.

Entre le [mac] et le musée Borély

Concert proposé en itinérance : concert Borély de 19h30 à 20h puis déambulation jusqu’au MAC (30 min environ) concert[mac] de 20h45 à 21h45.



► Balade urbaine

Le Chemin des fleurs avec le Bureau des Guides GR2013.

Un parcours artistique comme une partition musicale pour fêter le printemps…

Une remontée vers la nuit pour relier l’ancien château de Borely à la contemporanéité de l’architecture du [mac] , entre traverses marseillaises, parcs urbains et architectures remarquables.

La balade se composera d’interventions musicales des musiciens d’Impro 8, qui dialogueront avec les récits de l’urbaniste rigolo Nicolas Mémain. En chemin, nous explorerons avec les artistes-cueilleurs du Collectif SAFI la Friche Urbaine Naturel pour un temps de cueillette, et un récit à déguster à partir des plantes qui habitent là. L’expérience du coucher du soleil et du crépuscule nous accompagnera pour une arrivée nocturne au [mac].

19h30 : départ de la balade de Borély vers le [mac] pour une arrivée au musée à vers 21h30

Durée : 2h (horaires sous réserve)





► En continu :

– Visite des expositions et des collections en accès libre

La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF

Louisa Babari, AFRICA

– Séance d’écoute de Voix publiques de Louisa Babari

– Visites flash

– Ateliers collage et photomontage pour les familles au centre de documentation





► De 19h à 00h : KIOSK ouvert sur le rooftop du [mac]

soirée musicale SO RUFF SO TUFF

La programmation observe les dernières mutations des musiques électroniques et des musiques expérimentales, s’ouvrant à des scènes et des artistes influencés par les sons et les rythmes qui ont voyagé grâce aux deux ou trois dernières générations d’enfants issues des migrations récentes, concrètement, de la sédimentation dynamique pour secouer les corps et les esprits.





• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Art Contemporain [mac] until midnight for European Museum Night.

L’événement La Nuit des musées au [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Ville de Marseille