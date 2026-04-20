La Nuit des musées au Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

La Nuit des musées au Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous pour la Nuit européenne des Musées au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Musée ouvert de 19h à minuit



► Expositions



> Collection permanente



> Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles

Du 8 mai 2026 au 25 avril 2027





Programme de la soirée



• 19h-22h30 La Classe L’œuvre, restitution du projet Les jardins voyageurs

Trois classes de l’école élémentaire de La Corderie ont participé au projet Les jardins voyageurs autour de la thématique de l’eau à Marseille. À partir d’une visite du jardin botanique, du Château Borély et du Musée d’Histoire de Marseille, les élèves ont imaginé en classe des œuvres en lien avec les jardins, l’eau et Marseille.

À l’occasion de la Nuit des musées, les élèves exposeront leurs créations au Château Borély.

Dans l’atelier pédagogique.



• Balade urbaine Le Chemin des fleurs

Avec le Bureau des Guides GR2013.

Un parcours artistique comme une partition musicale pour fêter le printemps…

Une remontée vers la nuit pour relier l’ancien château de Borely à la contemporanéité de l’architecture du MAC, entre traverses marseillaises, parcs urbains et architectures remarquables.

La balade se composera d’interventions musicales des musiciens d’Impro 8, qui dialogueront avec les récits de l’urbaniste rigolo Nicolas Mémain. En chemin, nous explorerons avec les artistes-cueilleurs du Collectif SAFI la Friche Urbaine Naturel pour un temps de cueillette, et un récit à déguster à partir des plantes qui habitent là. L’expérience du coucher du soleil et du crépuscule nous accompagnera pour une arrivée nocturne au Mac.

19h30 départ de la balade vers le MAC pour une arrivée au musée à 21h30

Durée 2h (horaires sous réserve)



• À 20h et 22h Iris le Fur

Poésie sonore d’une ligne de la Belle époque aux Années folles (1871-1929)

Spectacle sonore en déambulation dans le musée proposant le récit sonore de l’évolution de la ligne graphique dans les arts de la Belle époque aux Années folles . Réinvestissant la culture musicale singulière de ces deux périodes historiques en y intégrant des textes poétiques et des pratiques de musiques actuelles, le spectacle transporte dans un parcours immersif. Il est question de ce passage entre les lignes courbes évoquant la flore de l’Art Nouveau, aux lignes géométriques reflétant l’émergence d’une industrie naissante de l’Art Déco.



• Concert Choumissa par le Quintet Ziryab

Choumissa ( petit soleil ) retrace en musique le parcours de Ziryab, musicien et savant qui voyage depuis la Mésopotamie jusqu’en Espagne, en traversant l’Egypte et le Maghreb. De la tradition perse, au folklore judéo-provençal, en passant par la musique arabo-andalouse, il invente de nouveaux instruments et influence l’art de vivre partout où il va. Ziryab devient ainsi au IXe siècle, le plus grand fédérateur des musiciens et musiciennes du monde méditerranéen. Choumissa évoque le croisement des continents et des cultures, un voyage musical hors du commun, s’adressant au plus grand nombre.

Mona Boutchebak (chant, percus), Tarek Ait Ouali (banjo), Thomas Bourgeois (zarb, percus), Fred Pichot (sax, guitare, flûte), Sylvain Terminiello (basse)

Avec le festival des 5 continents

Entre le MAC et Borély

Concert proposé en itinérance concert Borély de 19h30 à 20h puis déambulation jusqu’au MAC (30 min environ) concert[mac] de 20h45 à 21h45.



► En continu

• Visite libre de l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles et des collections

• Visites flash

– Autour de l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles 19h45, 20h45, 21h15, 21h45, 22h45

– Autour des collections permanentes 20h, 21h, 22h



• 19h-22h30 Bag Art

Un atelier pour personnaliser son tote bag en le recouvrant de motifs observés dans l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles.

Dans l’atelier pédagogique.

Sur réservation, sur place, le soir même, dans la limite des places disponibles



• 19h-22h30 Photobooth (sous réserve)

Avec déguisements

Devant l’atelier pédagogique .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for European Museum Night at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement La Nuit des musées au Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Ville de Marseille