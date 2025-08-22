Source après source Vallan Yonne

Source après source A pieds Difficulté moyenne

Source après source 5 ter rue de l’Abreuvoir 89580 Vallan Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Vallan pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs l’église Saint-Jean-Baptiste (XVIe s.), son lavoir, ses fontaines, son canal 1800, le Saussis…

Difficulté moyenne

https://www.calameo.com/read/0023342252e0faaf07085 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by the CM1-CM2 pupils of Vallan school to help them discover the heritage of their village and its surroundings: the 16th-century church of Saint-Jean-Baptiste, its washhouse, its fountains, its canal 1800, the Saussis…

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der CM1-CM2 der Schule von Vallan angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: die Kirche Saint-Jean-Baptiste (16. Jh.), ihr Waschhaus, ihre Brunnen, ihr Kanal 1800, der Saussis…

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Vallan per far scoprire il patrimonio del loro villaggio e dei dintorni: la chiesa di Saint-Jean-Baptiste (XVI secolo), il suo lavatoio, le sue fontane, il suo canale 1800, il Saussis…

Español :

Recorrido creado por los alumnos de CM1-CM2 de la escuela de Vallan para descubrir el patrimonio de su pueblo y sus alrededores: la iglesia Saint-Jean-Baptiste (siglo XVI), su lavadero, sus fuentes, su canal 1800, los Saussis…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data