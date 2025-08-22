St Benoit en Diois Le paysage vu par le paysagiste Saint-Benoit-en-Diois Drôme

St Benoit en Diois Le paysage vu par le paysagiste

St Benoit en Diois Le paysage vu par le paysagiste 26340 Saint-Benoit-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le cadre inattendu du village sur son éperon, dominé par le rocher de l’Aiguille. A une extrémité, les ruines de l’ancien château et à l’autre l’église et son clocher porche. D’anciens linteaux datés attestent de l’ancienneté des maisons.

English :

Discover the unexpected setting of the village on its spur, dominated by the Aiguille rock. At one end, the ruins of the ancient castle; at the other, the church and its porch bell tower. Old dated lintels attest to the age of the houses.

Deutsch :

Entdecken Sie die unerwartete Umgebung des Dorfes auf seinem Sporn, der vom Felsen Aiguille dominiert wird. An einem Ende befinden sich die Ruinen des alten Schlosses, am anderen die Kirche und ihr Glockenturm mit Vorhalle. Alte datierte Türstürze zeugen vom Alter der Häuser.

Italiano :

Scoprite l’inaspettato scenario del villaggio sul suo sperone, dominato dalla roccia dell’Aiguille. A un’estremità si trovano le rovine dell’antico castello e all’altra la chiesa e il suo campanile a portico. Vecchi architravi datati testimoniano l’età delle case.

Español :

Descubra el inesperado emplazamiento del pueblo en su espolón, dominado por la roca Aiguille. En un extremo se encuentran las ruinas del antiguo castillo y en el otro la iglesia y su campanario porticado. Antiguos dinteles fechados atestiguan la antigüedad de las casas.

