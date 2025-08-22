St Sauveur en Diois Le paysage vu par le peintre Saint-Sauveur-en-Diois Drôme

St Sauveur en Diois Le paysage vu par le peintre

St Sauveur en Diois Le paysage vu par le peintre Aire du Combeau 26340 Saint-Sauveur-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Adossé au synclinal perché de la forêt de Saou, St Sauveur est le centre géographique de la Drôme. Situé au cœur des vignes, c’est le départ des chemins de la Clairette. A voir l’église du XIVème siècle, le four communal, mémorial vivant de la résistance.

English :

Leaning against the perched syncline of the Saou forest, St Sauveur is the geographic center of the Drôme. Located in the heart of the vineyards, it is the starting point for the Clairette trails. Highlights include the 14th-century church and the communal oven, a living memorial to the Resistance.

Deutsch :

An die hochgelegene Synklinale des Waldes von Saou angelehnt, ist St Sauveur das geografische Zentrum des Departements Drôme. Es liegt im Herzen der Weinberge und ist der Ausgangspunkt für die Wege der Clairette. Sehenswert sind die Kirche aus dem 14. Jahrhundert, der Gemeindeofen, ein lebendiges Denkmal des Widerstands.

Italiano :

Situata sul sinclinale arroccato della foresta di Saou, St Sauveur è il centro geografico della Drôme. Situata nel cuore dei vigneti, è il punto di partenza dei sentieri del vino Clairette. Le attrazioni includono la chiesa del XIV secolo e il forno comune, un memoriale vivente della Resistenza.

Español :

Enclavada en el sinclinal del bosque de Saou, St Sauveur es el centro geográfico de la Drôme. Situado en el corazón de los viñedos, es el punto de partida de las rutas del vino de Clairette. Entre sus atractivos destacan la iglesia del siglo XIV y el horno comunal, monumento viviente a la Resistencia.

