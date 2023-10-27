Station du col de la Charme Foyer de ski Arconsat Puy-de-Dôme

Station du col de la Charme Foyer de ski 63250 Arconsat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Petite station familiale situé dans les Bois Noirs, au col de la Charme. 40 kms de pistes balisés pour tous niveaux s’offrent à vous, avec la possibilité de pratiquer le ski, les raquettes, et la luge.

+33 6 67 82 51 29

English :

Small family resort in the Bois Noirs, at the Col de la Charme. 40 km of marked runs for all levels, with the possibility of skiing, snowshoeing and tobogganing.

Deutsch :

Kleiner Familienort in den Bois Noirs, am Col de la Charme. 40 km markierte Pisten für alle Niveaus stehen Ihnen zur Verfügung, mit der Möglichkeit, Ski zu fahren, Schneeschuhe zu tragen und zu rodeln.

Italiano :

Un piccolo resort per famiglie nel Bois Noirs, sul Col de la Charme. 40 km di piste segnalate per tutti i livelli, con la possibilità di sciare, fare escursioni con le racchette da neve e slittare.

Español :

Pequeña estación familiar en los Bois Noirs, en el Col de la Charme. 40 km de pistas balizadas para todos los niveles, con posibilidad de esquiar, pasear con raquetas de nieve o en trineo.

