Steinbach, promenade et histoire Steinbach Haut-Rhin

Steinbach, promenade et histoire Grande Rue 68700 Steinbach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 5300.0 Tarif :
Découvrez l’histoire de Steinbach au travers de sa viticulture et de son patrimoine historique et minier.
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 75 50 35
English :
Discover the history of Steinbach through its viticulture and its historical and mining heritage.
Deutsch :
Entdecken Sie die Geschichte von Steinbach anhand seines Weinbaus und seines historischen und bergbaulichen Erbes.
Italiano :
Scoprite la storia di Steinbach attraverso il suo patrimonio viticolo, storico e minerario.
Español :
Descubra la historia de Steinbach a través de su patrimonio vitivinícola, histórico y minero.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Système d’informations touristique Alsace