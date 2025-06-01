Steinbach, promenade et histoire Steinbach Haut-Rhin

Steinbach, promenade et histoire Steinbach Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Steinbach, promenade et histoire

Steinbach, promenade et histoire Grande Rue 68700 Steinbach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 5300.0 Tarif :

Découvrez l’histoire de Steinbach au travers de sa viticulture et de son patrimoine historique et minier.

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/   +33 3 89 75 50 35

English :

Discover the history of Steinbach through its viticulture and its historical and mining heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte von Steinbach anhand seines Weinbaus und seines historischen und bergbaulichen Erbes.

Italiano :

Scoprite la storia di Steinbach attraverso il suo patrimonio viticolo, storico e minerario.

Español :

Descubra la historia de Steinbach a través de su patrimonio vitivinícola, histórico y minero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Système d’informations touristique Alsace