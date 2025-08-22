Sur la Route des « Pescatores » Pescadoires Lot
Sur la Route des Pescatores
Sur la Route des Pescatores 46220 Pescadoires Lot Occitanie
Durée : 45 Distance : 8100.0 Tarif :
Rien de tel que les boucles lotoises pour découvrir les méandres du Lot…Celle-ci vous fera découvrir 3 villages, Pescadoires, Lagardelle et Grézels, en longeant les rives du Lot
English :
There’s nothing like the Lot loops for discovering the meanders of the Lot…This one will take you to 3 villages, Pescadoires, Lagardelle and Grézels, along the banks of the Lot
Deutsch :
Es gibt nichts Besseres als die Lot-Schleifen, um die Mäander des Lot zu entdecken… Diese hier führt Sie entlang der Ufer des Lot in die drei Dörfer Pescadoires, Lagardelle und Grézels
Italiano :
Non c’è niente di meglio dei circuiti del Lot per scoprire i suoi meandri… Questo vi porterà attraverso 3 villaggi, Pescadoires, Lagardelle e Grézels, seguendo le rive del Lot..
Español :
No hay nada como los bucles del Lot para descubrir los meandros del Lot… Éste le llevará por 3 pueblos, Pescadoires, Lagardelle y Grézels, siguiendo las orillas del Lot..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot