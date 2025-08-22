Sur les pas de Jean Meslier Étrépigny Ardennes

Sur les pas de Jean Meslier

Sur les pas de Jean Meslier 08160 Étrépigny Ardennes Grand Est

Faites connaissance avec Jean Meslier, curé atypique, sous Louis XIV, du petit village d’Etrépigny, à mi-chemin entre Charleville et Sedan. Un curé, philosophe, précurseur du siècle des Lumières, dont les écrits ont inspiré Voltaire, d’Alembert… et des révolutionnaires de 1789.Un spécialiste de l’association vous conduira au départ d’Etrépigny sur les lieux que Meslier a fréquenté tout en vous contant sa vie au cours d’une balade à pied ou en voiture en passant par le joli village de Balaives et/ou les forges de Boutancourt et/ou l’ancienne abbaye d’Elan et/ou la pittoresque chapelle de Butz. Tarif don à l’association 10€ de l’heure (par groupe ou isolés)

http://www.jeanmeslier.fr/ +33 3 24 54 03 28

English :

Get to know Jean Meslier, an atypical priest under Louis XIV, from the small village of Etrépigny, halfway between Charleville and Sedan. A priest, philosopher, precursor of the Age of Enlightenment, whose writings inspired Voltaire, d’Alembert… and the revolutionaries of 1789. A specialist of the association will lead you from Etrépigny to the places Meslier frequented while telling you about his life during a walk or a drive through the pretty village of Balaives and/or the forges of Boutancourt and/or the old abbey of Elan and/or the picturesque chapel of Butz. Rate: donation to the association: 10€ per hour (per group or individual)

Deutsch :

Lernen Sie Jean Meslier kennen, einen atypischen Pfarrer unter Ludwig XIV. in dem kleinen Dorf Etrépigny, auf halbem Weg zwischen Charleville und Sedan. Ein Pfarrer, Philosoph und Vorläufer der Aufklärung, dessen Schriften Voltaire, d’Alembert… und die Revolutionäre von 1789 inspirierten.Ein Experte des Vereins führt Sie von Etrépigny aus zu den Orten, die Meslier besuchte, und erzählt Ihnen während eines Spaziergangs oder einer Autofahrt durch das hübsche Dorf Balaives und/oder die Schmieden von Boutancourt und/oder die ehemalige Abtei von Elan und/oder die malerische Kapelle von Butz sein Leben. Preis: Spende an den Verein: 10€ pro Stunde (pro Gruppe oder einzeln)

Italiano :

Incontra Jean Meslier, un prete atipico, sotto Luigi XIV, del piccolo villaggio di Etrépigny, a metà strada tra Charleville e Sedan. Sacerdote, filosofo, precursore dell’Illuminismo, i cui scritti ispirarono Voltaire, d’Alembert… e i rivoluzionari del 1789. Uno specialista dell’associazione vi condurrà da Etrépigny ai luoghi frequentati da Meslier, raccontandovi la sua vita durante una passeggiata o un giro in auto attraverso il grazioso villaggio di Balaives e/o le fucine di Boutancourt e/o l’antica abbazia di Elan e/o la pittoresca cappella di Butz. Costo: donazione all’associazione: 10? all’ora (per gruppo o individuo)

Español :

Conozca a Jean Meslier, un sacerdote atípico, bajo el reinado de Luis XIV, del pequeño pueblo de Etrépigny, a medio camino entre Charleville y Sedan. Sacerdote, filósofo, precursor del Siglo de las Luces, cuyos escritos inspiraron a Voltaire, d’Alembert… y a los revolucionarios de 1789. Un especialista de la asociación le llevará desde Etrépigny a los lugares que Meslier frecuentaba mientras le cuenta su vida durante un paseo o un viaje en coche por el bonito pueblo de Balaives y/o las forjas de Boutancourt y/o la antigua abadía de Elan y/o la pintoresca capilla de Butz. Tarifa: donación a la asociación: 10? por hora (por grupo o individual)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme