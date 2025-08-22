Sur les pas de la belle Fosseuse Bornel Oise

Sur les pas de la belle Fosseuse A pieds Facile

Sur les pas de la belle Fosseuse Maison des associations de Fosseuse 60540 Bornel Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7700.0 Tarif :

Ce sentier vous propose une balade à travers les champs, à la découverte du paysage picard. Vous partirez du château de la Belle Fosseuse, maîtresse du futur Henri IV et cheminerez dans le village d’Anserville.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les pas de la belle Fosseuse

This trail offers you a walk through the fields, discovering the Picardy landscape. You will start from the castle of La Belle Fosseuse, mistress of the future Henri IV and walk through the village of Anserville.

Deutsch : Sur les pas de la belle Fosseuse

Dieser Weg bietet Ihnen einen Spaziergang durch die Felder, bei dem Sie die Landschaft der Picardie entdecken können. Sie starten am Schloss der Belle Fosseuse, der Geliebten des späteren Heinrich IV, und wandern durch das Dorf Anserville.

Italiano :

Questo percorso vi offre una passeggiata tra i campi per scoprire il paesaggio della Piccardia. Partirete dal castello della Belle Fosseuse, amante del futuro Enrico IV, e attraverserete il villaggio di Anserville.

Español : Sur les pas de la belle Fosseuse

Este sendero le ofrece un paseo por los campos para descubrir el paisaje de Picardía. Saldrá del castillo de la Belle Fosseuse, amante del futuro Enrique IV, y recorrerá el pueblo de Anserville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France