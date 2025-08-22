Sur les Pas de la Dame de Beauté Randonnée en Nord-Touraine Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire

Sur les Pas de la Dame de Beauté Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Sur les Pas de la Dame de Beauté Randonnée en Nord-Touraine Rue André Piégu 37370 Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14700.0 Tarif :

Le circuit Sur les Pas de la Dame de Beauté à Bueil-en-Touraine est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité d’admirer quelques joyaux architecturaux comme la Collégiale de Bueil ou encore les caves du Gué-Luneau.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : In the footsteps of the Lady of Beauty Hiking in Nord-Touraine

The Sur les Pas de la Dame de Beauté trail in Bueil-en-Touraine is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to admire architectural gems such as the Collégiale de Bueil and the Gué-Luneau cellars.

Deutsch : Auf den Spuren der Dame der Schönheit Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg Sur les Pas de la Dame de Beauté in Bueil-en-Touraine wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, einige architektonische Juwelen wie die Stiftskirche von Bueil oder d

Italiano :

Il sentiero Sur les Pas de la Dame de Beauté a Bueil-en-Touraine ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, avrete l’opportunità di ammirare alcuni gioielli architettonici come la Collegiata di Bueil e le cantine Gué-Luneau.

Español : Tras las huellas de la Dama de la Belleza Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Sur les Pas de la Dame de Beauté, en Bueil-en-Touraine, ha sido galardonado con el sello de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este agradable paseo, tendrá la oportunidad de admirar algunas joyas arquitectónicas como la Colegiata de Bueil y las bodegas de Gué-Luneau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire