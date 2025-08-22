Sur les pas des caillouteux Meusnes Loir-et-Cher

Sur les pas des caillouteux A pieds

Sur les pas des caillouteux Meusnes 41130 Meusnes Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Au départ de Meusnes, partez sur les traces des caillouteux et découvrez un patrimoine traditionnel unique, au cœur d’espaces naturels protégés et de vignobles au terroir authentique.

https://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Departing from Meusnes, follow in the footsteps of the caillouteux and discover a unique traditional heritage, in the heart of protected natural areas and vineyards with authentic terroir.

Deutsch :

Begeben Sie sich von Meusnes aus auf die Spuren der Caillouteux und entdecken Sie ein einzigartiges traditionelles Erbe inmitten geschützter Naturgebiete und Weinberge mit authentischem Terroir.

Italiano :

Da Meusnes, seguite le orme dei caillouteux e scoprite un patrimonio tradizionale unico nel cuore di aree naturali protette e vigneti autentici.

Español :

Desde Meusnes, siga los pasos de los caillouteux y descubra un patrimonio tradicional único en el corazón de espacios naturales protegidos y auténticos viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire