Sur les pas des maîtres faïenciers Meillonnas Ain

Sur les pas des maîtres faïenciers

Sur les pas des maîtres faïenciers Le village 01370 Meillonnas Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Là où commence la montagne… tels est le village de Meillonnas. Au pied du Revermont, un ancien bourg fortifié. Il doit sa renommée et sa richesse à sa faïence (18-19e)… et grâce à sa terre de qualité.

Suivez les plaques des rues, elles sont en faïence !

English : In the footsteps of the master earthenware makers

Where the mountain begins… such is the village of Meillonnas. At the foot of the Revermont, an old fortified village. It owes its fame and wealth to its earthenware (18th-19th)… and to its quality soil.

Follow the street signs, they are made of earthenware!

Deutsch :

Wo der Berg beginnt … so heißt das Dorf Meillonnas. Am Fuße des Revermont-Gebirges liegt ein altes, befestigtes Dorf. Seinen Ruhm und Reichtum verdankt es seiner Fayence (18.-19. Jh.)… und seiner hochwertigen Erde.

Folgen Sie den Straßenschildern, sie sind aus Fayence!

Italiano :

Dove inizia la montagna, si trova il villaggio di Meillonnas. Ai piedi del Revermont, un antico villaggio fortificato. Deve la sua fama e la sua ricchezza alle sue terrecotte (XVIII-XIX secolo)… e al suo suolo di qualità.

Seguite i cartelli stradali, sono fatti di terracotta!

Español :

Donde empieza la montaña… así es el pueblo de Meillonnas. Al pie del Revermont, un antiguo pueblo fortificado. Debe su fama y riqueza a su loza (siglos XVIII-XIX)… y a su suelo de calidad.

Sigue las señales de las calles, ¡son de barro!

