Sur les pas des ramendeuses Saint-Léonard Seine-Maritime

Sur les pas des ramendeuses Saint-Léonard Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Sur les pas des ramendeuses

Sur les pas des ramendeuses Gymnase Marie-Madeleine Babin 76400 Saint-Léonard Seine-Maritime Normandie

Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :

Cette itinéraire permet de suivre les pas des Ramendeuses, ces femmes qui réparaient les filets de pêches des Terres-Neuviers.

English : Sur les pas des ramendeuses

This itinerary follows in the footsteps of the Ramendeuses, the women who repaired the fishing nets of Terres-Neuviers.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie den Fußstapfen der Ramendeuses folgen, der Frauen, die die Fischernetze der Terres-Neuviers reparierten.

Italiano :

Questo percorso permette di seguire le orme delle Ramendeuses, le donne che riparavano le reti da pesca di Terres-Neuviers.

Español :

Esta ruta permite seguir los pasos de las Ramendeuses, las mujeres que reparaban las redes de pesca de Terres-Neuviers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme