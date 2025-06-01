Sur les pas des ramendeuses Saint-Léonard Seine-Maritime
Sur les pas des ramendeuses Gymnase Marie-Madeleine Babin 76400 Saint-Léonard Seine-Maritime Normandie
Cette itinéraire permet de suivre les pas des Ramendeuses, ces femmes qui réparaient les filets de pêches des Terres-Neuviers.
English : Sur les pas des ramendeuses
This itinerary follows in the footsteps of the Ramendeuses, the women who repaired the fishing nets of Terres-Neuviers.
Deutsch :
Auf dieser Route können Sie den Fußstapfen der Ramendeuses folgen, der Frauen, die die Fischernetze der Terres-Neuviers reparierten.
Italiano :
Questo percorso permette di seguire le orme delle Ramendeuses, le donne che riparavano le reti da pesca di Terres-Neuviers.
Español :
Esta ruta permite seguir los pasos de las Ramendeuses, las mujeres que reparaban las redes de pesca de Terres-Neuviers.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme