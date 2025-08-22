Sur les pas du soldat Léopold Maréchal Machemont Oise

Sur les pas du soldat Léopold Maréchal A pieds Difficulté moyenne

Sur les pas du soldat Léopold Maréchal Carrières de Montigny 60150 Machemont Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 13400.0 Tarif :

Ce circuit de 13km se décline également en une petite boucle de 5km. Grâce à ses 6 pupitres d’interprétation, il vous invite à suivre les traces du soldat Léopold Maréchal peintre-graveur, affecté au 86ème RI pendant la Grande Guerre.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal

This 13km circuit is also available in a short 5km loop. With its 6 interpretation desks, it invites you to follow in the footsteps of soldier Léopold Maréchal, a painter and engraver posted to the 86th RI during the Great War.

Deutsch : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal

Dieser 13 km lange Rundweg ist auch als 5 km lange Schleife verfügbar. Dank seiner 6 Interpretationspulte lädt er Sie dazu ein, den Spuren des Soldaten Léopold Maréchal zu folgen, einem Maler und Graveur, der während des Ersten Weltkriegs im 86.

Italiano :

Questo percorso di 13 km è disponibile anche in un breve anello di 5 km. Con i suoi 6 banchi di interpretazione, invita a seguire le tracce del soldato Léopold Maréchal, pittore e incisore assegnato all’86° RI durante la Grande Guerra.

Español : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal

Este sendero de 13 km también está disponible en un pequeño bucle de 5 km. Con sus 6 mostradores de interpretación, invita a seguir los pasos del soldado Léopold Maréchal, pintor y grabador destinado en el 86º RI durante la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France