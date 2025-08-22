Sur les traces de la Dame blanche n°6 La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Sur les traces de la Dame blanche n°6 En VTC

Sur les traces de la Dame blanche n°6 Pavillon Saint-Dominique 28340 La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 28800.0

Aux portes du Parc Naturel Régional du Perche, La Ferté-Vidame est une petite cité de caractère où le patrimoine bâti est préservé. Votre ballade à vélo sans grande difficulté favorisera la découverte des paysages annonçant déjà la Normandie.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4994fd7827/sur-les-traces-de-la-dame-blanche-boucle-n6

English : Sur les traces de la Dame blanche n°6

Just outside Le Perche Regional Nature Park, La Ferté-Vidame is a quaint little town where the architecture is now protected. This easy cycling trail is perfect for exploring the surroundings that already feels somewhat Norman!

Deutsch : Auf den Spuren der Schleiereule

La Ferté-Vidame vor den Toren des Regionalen Naturparks Le Perche ist eine kleine, typische Stadt mit erhaltenem architektonischen Erbe. Ihre leichte Radtour lässt Sie Gegenden entdecken, die bereits die Normandie ankündigen.

Italiano :

Alle porte del Parc Naturel Régional du Perche, La Ferté-Vidame è una cittadina di carattere in cui il patrimonio edilizio è stato preservato. Il vostro viaggio in bicicletta senza grandi difficoltà favorirà la scoperta di paesaggi che già annunciano la Normandia.

Español :

A las puertas del Parque Natural Regional del Perche, La Ferté-Vidame es una pequeña ciudad con carácter en la que se ha conservado el patrimonio construido. Su recorrido en bicicleta, sin grandes dificultades, favorecerá el descubrimiento de los paisajes que ya anuncia Normandía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire