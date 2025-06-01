Sur les traces de Pascal Saint-Hymer Calvados

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Site exceptionnel, Saint-Hymer avec son prieuré séduit tous les promeneurs. Cette boucle, dans un environnement verdoyant et boisé, se termine sur la place où se tiennent l’église, le cimetière, l’auberge et le lavoir.

https://www.terredauge.fr/ +33 2 31 65 47 15

Exceptional site, Saint-Hymer with its priory seduces all walkers. This loop, in a green and wooded environment, ends at the square where the church, the cemetery, the inn and the wash house are located.

Saint-Hymer mit seinem Priorat ist ein außergewöhnlicher Ort, der alle Spaziergänger in seinen Bann zieht. Dieser Rundweg in einer grünen und bewaldeten Umgebung endet auf dem Platz, auf dem die Kirche, der Friedhof, das Gasthaus und das Waschhaus stehen.

Saint-Hymer, con il suo priorato, è un sito eccezionale che si rivolge a tutti gli escursionisti. L’anello, in un ambiente verde e boscoso, termina sulla piazza dove si trovano la chiesa, il cimitero, la locanda e il lavatoio.

Saint-Hymer, con su priorato, es un lugar excepcional que atrae a todos los senderistas. Este bucle, en un entorno verde y arbolado, termina en la plaza donde se encuentran la iglesia, el cementerio, la posada y el lavadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme