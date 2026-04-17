Saint-Hymer

Rando de la Mère Denis

Village Saint-Hymer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03 14:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Balade en VTT et Trail Marche

La Rando de la Mère Denis propose des départs libres de 7 h 30 à 9 h 30, pour s’adapter aux envies de chacun.

Café de départ, et ravitaillement.

Trois distances VTT au choix 9 km (famille), 23 km, 34 km ou 46 km sur les chemins vallonnés et escarpés de St Hymer, Beaumont-en-Auge, Saint-Pierre-Azif, …. parmi les propriétés et haras de l’arrière pays Deauvillais.

Le 46 km passe dans le domaine privé de Bouquetot à St Pierre Azif.

Pour ceux qui préfèrent la marche, deux parcours sont proposés 13 km ou 14 km, au tarif de 6€ par circuit.

Une autorisation parentale est obligatoire pour les participants mineurs. .

Village Saint-Hymer 14130 Calvados Normandie +33 6 03 91 03 02

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English : Rando de la Mère Denis

Mountain biking and trail walking

L’événement Rando de la Mère Denis Saint-Hymer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme