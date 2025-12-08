Sur les traces du PLM Nuits Yonne

Sur les traces du PLM Difficulté moyenne

Sur les traces du PLM 89390 Nuits Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Ce circuit vous mènera à la découverte du château Renaissance de Nuits sur Armançon et du château de Rochefort, situés à la frontière du Royaume de France et du Duché de Bourgogne. Cet itinéraire vous permettra également de vous replonger dans l’histoire du nœud ferroviaire de Nuits sur Armançon (fin 19ème début 20ème siècle).

English :

This tour takes in the Renaissance château of Nuits sur Armançon and the château de Rochefort, located on the border between the Kingdom of France and the Duchy of Burgundy. This itinerary will also take you back into the history of the Nuits sur Armançon railway junction (late 19th early 20th century).

Deutsch :

Diese Route führt Sie zum Renaissanceschloss Nuits sur Armançon und zum Schloss Rochefort, die an der Grenze zwischen dem Königreich Frankreich und dem Herzogtum Burgund liegen. Auf dieser Route können Sie auch in die Geschichte des Eisenbahnknotenpunkts Nuits sur Armançon (Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts) eintauchen.

Italiano :

Questo itinerario vi porterà a scoprire il castello rinascimentale di Nuits sur Armançon e il castello di Rochefort, situato al confine tra il Regno di Francia e il Ducato di Borgogna. L’itinerario ripercorre anche la storia del nodo ferroviario di Nuits sur Armançon (fine XIX inizio XX secolo).

Español :

Este recorrido le llevará a descubrir el castillo renacentista de Nuits sur Armançon y el castillo de Rochefort, situados en la frontera entre el Reino de Francia y el Ducado de Borgoña. Este itinerario también le hará revivir la historia del nudo ferroviario de Nuits sur Armançon (finales del siglo XIX principios del XX).

