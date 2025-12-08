Taremberg n°78 parcours classique Vaux-et-Chantegrue Doubs
Taremberg n°78 parcours classique Vaux-et-Chantegrue Doubs vendredi 1 mai 2026.
Taremberg n°78 parcours classique En VTT assistance électrique Difficile
Taremberg n°78 parcours classique Vaux-et-Chantegrue, Chalet de la Combe au Prince 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 15760.0 Tarif :
Un pur parcours VTT au cœur du massif du Taremberg.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4320
English :
A pure mountain bike trail in the heart of the Taremberg massif.
Deutsch :
Eine reine Mountainbike-Strecke im Herzen des Taremberg-Massivs.
Italiano :
Un percorso di pura mountain bike nel cuore del massiccio del Taremberg.
Español :
Una ruta de bicicleta de montaña en estado puro en el corazón del macizo de Taremberg.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data