Terres vallonnées, chargées d’Histoire Alboussière Ardèche

Terres vallonnées, chargées d’Histoire 150 rue de la Fontaine 07440 Alboussière Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Vous admirerez les Alpes qui s’offrent à vous au détour du mystérieux sentier des mégalithes ! Vous vous échapperez par de petites routes entourées d’une forêt verdoyante qui donne un charme si particulier à votre balade en VAE.

English : Rolling hills steeped in history

Admire the Alps as you follow the mysterious megalith trail! You’ll escape along small roads surrounded by lush green forest, which adds a special charm to your mountain bike ride.

Deutsch :

Sie werden die Alpen bewundern, die sich Ihnen beim Umweg über den geheimnisvollen Pfad der Megalithen bieten! Sie fahren auf kleinen Straßen, die von grünen Wäldern umgeben sind, die Ihrer Fahrt mit dem E-Bike einen ganz besonderen Charme verleihen.

Italiano :

Ammirate le Alpi mentre percorrete il misterioso sentiero dei megaliti! Percorrerete piccole strade circondate da boschi verdeggianti, che aggiungono un fascino particolare alla vostra escursione in mountain bike.

Español :

Admire los Alpes mientras serpentea por el misterioso sendero de los megalitos Escapará por pequeñas carreteras rodeadas de frondosos bosques verdes, lo que añade un encanto especial a su paseo en bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme