Tour Charente VTT Eymouthiers Charente

Tour Charente VTT Le chambon 16220 Eymouthiers Charente

Le Tour de Charente VTT est un itinéraire longue distance représentant 650 km au total, entièrement balisé (flèches oranges) et découpé en 35 secteurs.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/tour-charente-vtt +33 5 16 09 50 00

English :

The Tour de Charente VTT is a long-distance route covering a total of 650 km, fully signposted (orange arrows) and divided into 35 sectors.

Deutsch :

Die Tour de Charente VTT ist eine Langstreckenroute mit einer Gesamtlänge von 650 km, die vollständig markiert (orangefarbene Pfeile) und in 35 Sektoren unterteilt ist.

Italiano :

Il Tour de Charente VTT è un percorso di lunga distanza di 650 km, interamente segnalato (frecce arancioni) e suddiviso in 35 settori.

Español :

El Tour de Charente VTT es un recorrido de larga distancia de 650 km, totalmente señalizado (flechas naranjas) y dividido en 35 sectores.

