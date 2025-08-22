Tour de Baye à Bazolles Bazolles Nièvre

Tour de Baye à Bazolles En VTT assistance électrique Facile

Tour de Baye à Bazolles 58110 Bazolles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Amis promeneurs et pêcheurs, venez profiter d’un moment de calme et vous immerger dans un paysage naturel d’exception. Vous avez rendez vous avec la biodiversité hérons, libellules, martins pêcheurs…

Facile

English :

Come and enjoy a moment of peace and quiet, and immerse yourself in an exceptional natural landscape. You have a rendezvous with biodiversity: herons, dragonflies, kingfishers…

Deutsch :

Spaziergänger und Angler können hier einen Moment der Ruhe genießen und in eine außergewöhnliche Naturlandschaft eintauchen. Sie haben ein Rendezvous mit der Artenvielfalt: Reiher, Libellen, Seemänner…

Italiano :

Venite a godervi un momento di pace e tranquillità e immergetevi in un paesaggio naturale eccezionale. Avete un appuntamento con la biodiversità: aironi, libellule, martin pescatori…

Español :

Venga a disfrutar de un momento de paz y tranquilidad y sumérjase en un paisaje natural excepcional. Tienes una cita con la biodiversidad: garzas, libélulas, martines pescadores…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data