Tour de la butte de Corton Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Tour de la butte de Corton A pieds Facile

Tour de la butte de Corton 21420 Pernand-Vergelesses Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0

Nous allons vous emmener au pays des Grands Crus, ces vins magnifiques qui ont fait la réputation de la Bourgogne. Nous allons aussi vous faire vivre la construction à travers le temps de nos climats de Bourgogne, ces micro-terroirs façonnés par la nature mais aussi par les hommes.

We will take you to the land of the Grands Crus, these magnificent wines that have made the reputation of Burgundy. We will also make you live the construction through time of our climats of Burgundy, these micro-terroirs shaped by nature but also by men.

Wir werden Sie in das Land der Grands Crus mitnehmen, dieser großartigen Weine, die den Ruf Burgunds begründet haben. Wir werden Sie auch den Aufbau im Laufe der Zeit unserer Climats de Bourgogne erleben lassen, dieser von der Natur, aber auch von den Menschen geformten Mikroterroirs.

Vi porteremo nella terra dei Grands Crus, i magnifici vini che hanno fatto la reputazione della Borgogna. Vi condurremo anche attraverso la costruzione nel tempo dei nostri climi di Borgogna, questi micro-terroir modellati dalla natura ma anche dall’uomo.

Le llevaremos a la tierra de los Grands Crus, los magníficos vinos que han forjado la reputación de Borgoña. También le llevaremos a través de la construcción a lo largo del tiempo de nuestros climas de Borgoña, estos micro-terroirs moldeados por la naturaleza pero también por el hombre.

