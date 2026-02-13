Le Parcours des Tréteaux 2026 Moulin à Rouge, spectacle dégustatif et dînatoire

Pernand Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-02 2026-07-09

Le temps d’une soirée, laissez-vous entraîner dans une balade gourmande, dégustative et artistique au cœur du village de Pernand-Vergelesses.

Guidés par des comédiens, vous partagerez 6 escales autour des vins de Pernand et de mets soigneusement accordés, entre théâtre, musique et humour.

Une aventure sensorielle et immersive, où le vin devient spectacle et le village, scène vivante.

MOULIN À ROUGE

En plein spectacle, une danseuse du Moulin à Rouge s’écroule du casier de bouteilles, assassinée. L’inspecteur Barrick mène l’enquête. A tire-bouchons tirés, il s’enfonce dans le monde de la nuit pernandaise tenu par Al Pinot, parrain d’une mafia aux méthodes de vinification douteuses. Entre grappes de suspects et cuvées de mensonges, réussira-t-il à se frayer un chemin dans les rangs de cette vigne sauvage ? Une enquête… à boire et à manger !!!

Départ du Parcours à 19h30 pour plus de 3 heures de spectacle (retrait des billets 30 min avant le spectacle).

Attention nombre de places limité

Clôture des réservations: 1er juin 2026. Aucun remboursement ne pourra être demandé.

Ce spectacle étant une déambulation, il ne convient pas aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis.

Pour tout renseignement: parcoursdestreteaux@orange.fr ou 06-80-30-36-02 .

Pernand Vergelesses Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 30 36 02 parcoursdestreteaux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Parcours des Tréteaux 2026 Moulin à Rouge, spectacle dégustatif et dînatoire

L’événement Le Parcours des Tréteaux 2026 Moulin à Rouge, spectacle dégustatif et dînatoire Pernand-Vergelesses a été mis à jour le 2026-02-13 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne