Tour de l’étang du Merle Crux-la-Ville Nièvre

Tour de l’étang du Merle A pieds Facile

Tour de l’étang du Merle Lieu-dit Étang du Merle 58330 Crux-la-Ville Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

Au milieu d’un site naturel, cette randonnée sans difficulté permet de découvrir l’Étang du Merle, en famille ou entre amis, le temps d’une petite balade ou d’une journée pique-nique, plage et détente. Pendant la saison estivale, vous pourrez également profiter de la baignade surveillée et du snack.

English :

In the middle of a natural site, this easy hike allows you to discover the Étang du Merle, with family or friends, for a short stroll or a day of picnics, beach and relaxation. During the summer season, you can also take advantage of the supervised swimming area and snack bar.

Deutsch :

Inmitten eines Naturgebiets bietet diese unschwierige Wanderung die Möglichkeit, den Étang du Merle mit der Familie oder mit Freunden zu entdecken, während eines kleinen Spaziergangs oder eines Tages mit Picknick, Strand und Entspannung. Während der Sommersaison können Sie auch die bewachte Badeanstalt und die Snackbar nutzen.

Italiano :

Immersa in un sito naturale, questa facile escursione permette di scoprire l’Étang du Merle con la famiglia o gli amici, per una breve passeggiata o una giornata di picnic, spiagge e relax. Durante la stagione estiva, si può anche approfittare dell’area balneare sorvegliata e dello snack bar.

Español :

Situado en medio de un paraje natural, este fácil paseo le permitirá descubrir el Étang du Merle en familia o con amigos, para dar un pequeño paseo o pasar un día de picnic, playa y relax. Durante la temporada estival, también podrá disfrutar de la zona de baño vigilada y del bar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data