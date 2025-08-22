Tour de ville de Rotangy Rotangy Oise

Tour de ville de Rotangy A pieds Très facile

Tour de ville de Rotangy 10 Rue de l’Église 60360 Rotangy Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 4100.0 Tarif :

En famille ou entre amis, partez à la découverte du village de Rotangy. Vous pourrez profiter d’une belle balade à la campagne, mais aussi découvrir le train à vapeur du Beauvaisis, avec ses rames classées Monument Historique, situé à Crèvecœur-le-Grand. A bord de ce tortillard à vapeur, prenez le temps d’observer la nature et le paysage picard.

English : Tour de ville de Rotangy

With family or friends, discover the village of Rotangy. Not only can you enjoy a leisurely stroll through the countryside, but you can also discover the Beauvaisis steam train, with its listed trainsets, located in Crèvec?ur-le-Grand. Aboard this steam-powered tortillard, take time to observe nature and the Picardy landscape.

Deutsch : Tour de ville de Rotangy

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie das Dorf Rotangy erkunden. Sie können einen schönen Spaziergang auf dem Land genießen, aber auch den Dampfzug von Beauvaisis mit seinen als historisches Denkmal eingestuften Zügen entdecken, der sich in Crèvec?ur-le-Grand befindet. An Bord dieser Dampflokomotive können Sie sich die Zeit nehmen, die Natur und die Landschaft der Picardie zu beobachten.

In famiglia o con gli amici, scoprite il villaggio di Rotangy. Potrete fare una bella passeggiata in campagna, ma anche scoprire il treno a vapore di Beauvaisis, con i suoi treni classificati come monumenti storici, situato a Crèvec?ur-le-Grand. A bordo di questo treno a vapore, potrete osservare la natura e il paesaggio della Piccardia.

Español : Tour de ville de Rotangy

En familia o entre amigos, descubra el pueblo de Rotangy. Podrá disfrutar de un agradable paseo por el campo, pero también descubrir el tren de vapor de Beauvaisis, con sus trenes clasificados como Monumentos Históricos, situado en Crèvecœur-le-Grand. A bordo de este tren de vapor, tómese su tiempo para observar la naturaleza y el paisaje de Picardía.

