Tour des 4 lacs La Chaux-du-Dombief Jura vendredi 1 août 2025.

Petit et Grand Maclu, Ilay et Narlay, quatre lacs emblématiques du paysage lacustre jurassien, souvent qualifiée de « Petite Écosse »

Difficulté moyenne

+33 3 84 60 15 25

English :

Petit and Grand Maclu, Ilay and Narlay, four lakes emblematic of the Jura lakescape, often referred to as « Little Scotland »

Deutsch :

Petit und Grand Maclu, Ilay und Narlay, vier symbolträchtige Seen der jurassischen Seenlandschaft, die oft als « Klein-Schottland » bezeichnet wird

Italiano :

Petit e Grand Maclu, Ilay e Narlay, quattro laghi emblematici del paesaggio lacustre del Giura, spesso definito « piccola Scozia »

Español :

Petit y Grand Maclu, Ilay y Narlay, cuatro lagos emblemáticos del paisaje lacustre del Jura, a menudo denominado « la pequeña Escocia »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data