Tour des carrières Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tour des carrières 72300 Juigné-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 14500.0

Le sous-sol de Juigné-sur-Sarthe est caractérisé par la présence d’une roche calcaire proche du marbre, dont l’exploitation florissante a fait la richesse et la renommée de notre région.

English :

The subsoil of Juigné-sur-Sarthe is characterized by the presence of a limestone rock close to marble, whose flourishing exploitation has made the richness and fame of our region.

Deutsch :

Der Untergrund von Juigné-sur-Sarthe ist durch das Vorhandensein eines marmorähnlichen Kalksteins gekennzeichnet, dessen blühender Abbau den Reichtum und den Ruf unserer Region begründet hat.

Italiano :

Il sottosuolo di Juigné-sur-Sarthe è caratterizzato dalla presenza di una roccia calcarea vicina al marmo, il cui fiorente sfruttamento ha fatto la ricchezza e la fama della nostra regione.

Español :

El subsuelo de Juigné-sur-Sarthe se caracteriza por la presencia de una roca caliza cercana al mármol, cuya floreciente explotación ha hecho la riqueza y la fama de nuestra región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire