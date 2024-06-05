Tour des galibots Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Suivez les traces des galibots, ces jeunes garçons, apprentis mineurs, qui chaque matin, le « briquet » (casse-croûte) dans le sac, arpentaient les chemins creux de Juigné, pour rejoindre leur carreau.

http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=41314 +33 2 43 95 00 60

English :

Follow in the footsteps of the galibots, these young boys, apprentice miners, who every morning, with the « briquet » (snack) in their bag, walked the sunken paths of Juigné to reach their tile.

Deutsch :

Folgen Sie den Spuren der Galibots, dieser jungen Burschen, die Bergarbeiterlehrlinge waren und jeden Morgen mit dem « Feuerzeug » (Snack) in der Tasche die Hohlwege von Juigné durchstreiften, um zu ihrer Zeche zu gelangen.

Italiano :

Seguite le orme dei galibots, i ragazzi, apprendisti minatori, che ogni mattina, con un « briquet » (merenda) nella borsa, percorrevano i sentieri infossati di Juigné, per raggiungere il loro pozzo.

Español :

Siga los pasos de los galibots, los chicos jóvenes, aprendices de mineros, que todas las mañanas, con un « briquet » (bocadillo) en la bolsa, recorrían los caminos hundidos de Juigné, para llegar a su pozo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par eSPRIT Pays de la Loire