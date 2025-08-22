Tour du Tarn à cheval Les boucles en Hautes Terres d’Oc Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn
Tour du Tarn à cheval Les boucles en Hautes Terres d’Oc
Les boucles des Hautes Terres d’OC
rattachées au Tarn à Cheval mis en place par le département du Tarn.
Massif du Sidobre, Monts de Lacaune, plateau des Lacs, etc.
présentent des paysages de moyenne montagne propices aux randonnées
à cheval
+33 6 48 70 93 23
English :
The loops of the Hautes Terres d’OC
attached to the Tarn à Cheval set up by the Tarn department.
The Sidobre Massif, Monts de Lacaune, Plateau des Lacs, etc.
present landscapes of average mountain favourable to the excursions
on horseback
Deutsch :
Die Rundwege der Hautes Terres d’OC
die an das vom Departement Tarn eingerichtete Tarn à Cheval angeschlossen sind.
Das Massif du Sidobre, die Monts de Lacaune, das Plateau des Lacs etc.
bieten Mittelgebirgslandschaften, die sich für Ausritte eignen
zu Pferd
Italiano :
Il circuito Hautes Terres d’OC
collegato al Tarn à Cheval istituito dal dipartimento del Tarn.
Il massiccio di Sidobre, i Monts de Lacaune, il Plateau des Lacs, ecc.
presentare paesaggi di media montagna adatti all’equitazione
a cavallo
Español :
Los bucles de las Hautes Terres d’OC
adscrito al Tarn à Cheval creado por el departamento del Tarn.
El Macizo de Sidobre, los Montes de Lacaune, la Meseta de los Lagos, etc.
presentan paisajes de media montaña aptos para la equitación
a caballo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24