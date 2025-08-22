Tour du Tarn à cheval Les boucles en Hautes Terres d’Oc Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn

Tour du Tarn à cheval Les boucles en Hautes Terres d’Oc

Tour du Tarn à cheval Les boucles en Hautes Terres d’Oc 17 chemin de la Sabatarié 81260 Cambounès Tarn Occitanie

Les boucles des Hautes Terres d’OC

rattachées au Tarn à Cheval mis en place par le département du Tarn.

Massif du Sidobre, Monts de Lacaune, plateau des Lacs, etc.

présentent des paysages de moyenne montagne propices aux randonnées

à cheval

+33 6 48 70 93 23

English :

The loops of the Hautes Terres d’OC

attached to the Tarn à Cheval set up by the Tarn department.

The Sidobre Massif, Monts de Lacaune, Plateau des Lacs, etc.

present landscapes of average mountain favourable to the excursions

on horseback

Deutsch :

Die Rundwege der Hautes Terres d’OC

die an das vom Departement Tarn eingerichtete Tarn à Cheval angeschlossen sind.

Das Massif du Sidobre, die Monts de Lacaune, das Plateau des Lacs etc.

bieten Mittelgebirgslandschaften, die sich für Ausritte eignen

zu Pferd

Italiano :

Il circuito Hautes Terres d’OC

collegato al Tarn à Cheval istituito dal dipartimento del Tarn.

Il massiccio di Sidobre, i Monts de Lacaune, il Plateau des Lacs, ecc.

presentare paesaggi di media montagna adatti all’equitazione

a cavallo

Español :

Los bucles de las Hautes Terres d’OC

adscrito al Tarn à Cheval creado por el departamento del Tarn.

El Macizo de Sidobre, los Montes de Lacaune, la Meseta de los Lagos, etc.

presentan paisajes de media montaña aptos para la equitación

a caballo

