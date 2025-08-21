Tournon-d’Agenais / Bénès, la bastide vue du sud Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tournon-d’Agenais / Bénès, la bastide vue du sud Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Tournon-d’Agenais Bénès, la bastide vue du sud A pieds Difficile
Tournon-d’Agenais Bénès, la bastide vue du sud 47370 Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12500.0 Tarif :
Cette randonnée vous fera découvrir le versant sud de la bastide. Au retour vous parcourrez le tour de ronde, le jardin public, les rues avec des maisons à colombages, la place de la mairie…
Difficile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournon-d’Agenais Bénès, la bastide vue du sud
This hike will make you discover the southern side of the bastide. On the way back, you will walk through the round tower, the public garden, the streets with half-timbered houses, the town hall square…
Deutsch : Tournon-d’Agenais Bénès, la bastide vue du sud
Bei dieser Wanderung werden Sie den Südhang der Bastide entdecken. Auf dem Rückweg werden Sie den Rundturm, den öffentlichen Garten, die Straßen mit Fachwerkhäusern und den Rathausplatz durchwandern…
Italiano :
Questa passeggiata vi porterà sul lato meridionale della bastide. Sulla via del ritorno, passerete attraverso la torre rotonda, il giardino pubblico, le strade con le case a graticcio, la piazza del municipio…
Español : Tournon-d’Agenais Bénès, la bastide vue du sud
Este paseo le llevará al lado sur de la bastida. A la vuelta, pasarás por la torre redonda, el jardín público, las calles con casas de entramado de madera, la plaza del ayuntamiento…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine