TOURS DE CABRENC Serralongue Pyrénées-Orientales

TOURS DE CABRENC

Monument Historique TOURS DE CABRENC 66230 Serralongue Pyrénées-Orientales Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Les tours de Cabrenç, est un ensemble de défense médiéval du XIe et XIIIe sur la limite des communes de Lamanère et de Serralongue, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situé sur un éperon rocheux surplombant des vallées, le château est muni de trois tours. Il était également muni d’une chapelle dédiée à Saint-Michel, dont il ne reste plus que quelques ruines.

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English :

The towers of Cabrenç, is a medieval defence complex of the XIth and XIIIth century on the border of the communes of Lamanère and Serralongue, in the French department of Pyrénées-Orientales.

Situated on a rocky spur overlooking valleys, the castle has three towers. It also had a chapel dedicated to Saint-Michel, of which only a few ruins remain.

Deutsch :

Die Türme von Cabrenç, ist eine mittelalterliche Verteidigungsanlage aus dem 11. und 13. Jahrhundert an der Grenze der Gemeinden Lamanère und Serralongue im französischen Département Pyrénées-Orientales.

Die Burg liegt auf einem Felsvorsprung mit Blick auf die Täler und ist mit drei Türmen ausgestattet. Außerdem verfügte sie über eine dem Heiligen Michael gewidmete Kapelle, von der nur noch einige Ruinen übrig sind.

Italiano :

Le torri di Cabrenç sono un complesso difensivo medievale risalente all’XI e al XIII secolo al confine tra i comuni di Lamanère e Serralongue, nel dipartimento francese dei Pirenei Orientali.

Situato su uno sperone roccioso che domina le valli, il castello ha tre torri. Aveva anche una cappella dedicata a Saint-Michel, di cui rimangono solo alcune rovine.

Español :

Las torres de Cabrenç, es un complejo defensivo medieval de los siglos XI y XIII en el límite de los municipios de Lamanère y Serralongue, en el departamento francés de Pirineos Orientales.

Situado en un espolón rocoso que domina los valles, el castillo tiene tres torres. También tenía una capilla dedicada a Saint-Michel, de la que sólo quedan algunas ruinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-22 par Pyrénées-Orientales Tourisme