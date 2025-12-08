Tous à vélo ! Relier Deauville et Saint-Arnoult par la voie verte Deauville Calvados

Tous à vélo ! Relier Deauville et Saint-Arnoult par la voie verte

Durée : Distance : 6200.0 Tarif :

La balade suit la piste ligne droite de l’hippodrome de Deauville-La Touques, traverse le Parc de loisirs intercommunal, emprunte les rives des Boucles de la Touques, passe à l’arrière du Pôle International du Cheval Longines Deauville et longe l’imposante Villa Strassburger. Le parcours aménagé se fait en toute facilité et tranquillité, serpentant entre espaces verts et arborés, parmi les chevaux, vaches, canards et cygnes !

+33 2 31 14 40 00

English : Tous à vélo ! Relier Deauville et Saint-Arnoult par la voie verte

The walk follows the straight track of the Deauville-La Touques racetrack, crosses the Intercommunal Leisure Park, follows the banks of the Boucles de la Touques, passes behind the Pôle International du Cheval Longines Deauville and skirts the imposing Villa Strassburger. The trail is easy and quiet, winding through green spaces and trees, among horses, cows, ducks and swans!

Deutsch :

Der Spaziergang folgt der geraden Strecke der Pferderennbahn von Deauville-La Touques, führt durch den gemeindeübergreifenden Freizeitpark, entlang der Ufer der Boucles de la Touques, passiert die Rückseite des Pôle International du Cheval Longines Deauville und führt an der imposanten Villa Strassburger vorbei. Die angelegte Strecke lässt sich leicht und ruhig bewältigen und schlängelt sich durch Grünflächen und Bäume, zwischen Pferden, Kühen, Enten und Schwänen!

Italiano :

La passeggiata segue il rettilineo dell’ippodromo di Deauville-La Touques, attraversa il Parco ricreativo intercomunale, segue le rive delle Boucles de la Touques, passa dietro il Pôle International du Cheval Longines Deauville e costeggia l’imponente Villa Strassburger. Il percorso è facile e tranquillo, si snoda tra spazi verdi e alberi, tra cavalli, mucche, anatre e cigni!

Español :

El paseo sigue la pista recta del hipódromo de Deauville-La Touques, atraviesa el Parque de Ocio Intercomunal, sigue las orillas del Boucles de la Touques, pasa por detrás del Pôle International du Cheval Longines Deauville y bordea la imponente Villa Strassburger. La ruta es fácil y tranquila, serpenteando entre espacios verdes y árboles, entre caballos, vacas, patos y cisnes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme