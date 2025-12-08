Tous à vélo ! S’enivrer de la nature au Marais de Blonville-Villers Deauville Calvados

Tous à vélo ! S’enivrer de la nature au Marais de Blonville-Villers

Caché entre Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, ce poumon vert est l’un des trois marais arrière-maritimes du Calvados. Depuis la route reliant les deux communes, il s’apparente à un simple et vaste champ. Pourtant, ce territoire singulier à l’interface entre le monde citadin et le monde rural est un refuge de biodiversité qui s’étend sur 120 ha.

Trois itinéraires sont dédiés aux vélos Circuit le tour du marais (4,2 km) ou variante (5,5 km) Balade autour de la mare (1,2 km).

+33 2 31 14 40 00

English : Tous à vélo ! S’enivrer de la nature au Marais de Blonville-Villers

Hidden between Villers-sur-Mer and Blonville-sur-Mer, this green lung is one of the three backwater marshes of Calvados. From the road linking the two towns, it looks like a simple and vast field. However, this singular territory at the interface between the urban world and the rural world is a refuge of biodiversity that extends over 120 ha

Three itineraries are dedicated to bicycles: Tour of the marsh (4.2 km) or variant (5.5 km) Walk around the pond (1.2 km).

Deutsch :

Diese zwischen Villers-sur-Mer und Blonville-sur-Mer verborgene grüne Lunge ist eines der drei Hinterseemoore im Calvados. Von der Straße aus, die die beiden Gemeinden miteinander verbindet, sieht es wie ein einfaches, weites Feld aus. Doch dieses einzigartige Gebiet an der Schnittstelle zwischen der städtischen und der ländlichen Welt ist ein 120 ha großes Refugium der Artenvielfalt

Drei Routen sind den Fahrrädern gewidmet: Circuit le tour du marais (4,2 km) oder Variante (5,5 km) Balade autour de la mare (1,2 km).

Italiano :

Nascosto tra Villers-sur-Mer e Blonville-sur-Mer, questo polmone verde è una delle tre paludi retrodunali del Calvados. Dalla strada che collega le due città, sembra un semplice e vasto campo. Tuttavia, questo singolare territorio all’interfaccia tra il mondo urbano e quello rurale è un rifugio di biodiversità che si estende per 120 ettari

Tre percorsi sono dedicati alle biciclette: Circuit le tour du marais (4,2 km) o variante (5,5 km) Balade autour de la mare (1,2 km).

Español :

Escondido entre Villers-sur-Mer y Blonville-sur-Mer, este pulmón verde es una de las tres marismas de Calvados. Desde la carretera que une las dos ciudades, parece un simple y vasto campo. Sin embargo, este singular territorio en la interfaz entre el mundo urbano y el rural es un refugio de biodiversidad que se extiende por 120 hectáreas

Hay tres rutas dedicadas a las bicicletas: Circuit le tour du marais (4,2 km) o variante (5,5 km) Balade autour de la mare (1,2 km).

