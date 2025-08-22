Trail d’Aqui Sébrazac Sébrazac Aveyron
Trail d'Aqui Sébrazac Sébrazac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail d’Aqui Sébrazac
Salle des fêtes 12190 Sébrazac Aveyron Occitanie
23 km D+ 850m *** 23 % route 45 % Chemin large 32 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
23 km D+ 850m *** 23 % route 45 % Chemin large 32 % Monotrace 100 % happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!
Deutsch :
23 km D+ 850m *** 23 % Straße 45 % Breiter Weg 32 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!
Italiano :
23 km D+ 850m *** 23 % strada 45 % pista larga 32 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!
Español :
23 km D+ 850m *** 23 % carretera 45 % pista ancha 32 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Correr cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!
