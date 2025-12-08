TRAIL EN FORÊT SALVETOISE La Salvetat-sur-Agout Hérault

TRAIL EN FORÊT SALVETOISE Trail Difficulté moyenne

TRAIL EN FORÊT SALVETOISE Place Compostele 34330 La Salvetat-sur-Agout Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 1820.0 Tarif :

Un trail de 18 km entre patrimoine, villages pittoresques et forêt sauvage, avec vue sur le lac de la Raviège. Un parcours varié, idéal pour se dépasser au cœur du Haut-Languedoc ! Le trail en forêt salvetoise est un parcours dynamique qui conjugue patrimoine, nature et authenticité.

Difficulté moyenne

+33 4 11 95 08 06

English : TRAIL EN FORÊT SALVETOISE

Un trail de 18 km entre patrimoine, villages pittoresques et forêt sauvage, avec vue sur le lac de la Raviège. Un parcours varié, idéal pour se dépasser au cœur du Haut-Languedoc ! Le trail en forêt salvetoise est un parcours dynamique qui conjugue patrimoine, nature et authenticité.

Deutsch : TRAIL EN FORÊT SALVETOISE

Un trail de 18 km entre patrimoine, villages pittoresques et forêt sauvage, avec vue sur le lac de la Raviège. Un parcours varié, idéal pour se dépasser au cœur du Haut-Languedoc ! Le trail en forêt salvetoise est un parcours dynamique qui conjugue patrimoine, nature et authenticité.

Italiano :

Un percorso di 18 km attraverso siti storici, villaggi pittoreschi e foreste selvagge, con vista sul Lac de la Raviège. Un percorso vario, ideale per sfidare se stessi nel cuore dell’Haut-Languedoc! Il sentiero della foresta di Salvetoise è un percorso dinamico che unisce patrimonio, natura e autenticità.

Español : TRAIL EN FORÊT SALVETOISE

Un trail de 18 km entre patrimoine, villages pittoresques et forêt sauvage, avec vue sur le lac de la Raviège. Un parcours varié, idéal pour se dépasser au cœur du Haut-Languedoc ! Le trail en forêt salvetoise est un parcours dynamique qui conjugue patrimoine, nature et authenticité.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme