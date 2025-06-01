Trail La colline d’enfer Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Trail La colline d’enfer Thury-Harcourt-le-Hom Calvados vendredi 1 août 2025.

Trail La colline d’enfer

Trail La colline d’enfer Thury-Harcourt 14220 Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 21000.0 Tarif :

Direction les hauteurs de Curcy-sur-Orne par le sentier escarpé de la métairie puis rejoignez Hamars et sa vallée. Descendez ensuite vers le Bois de Culey que vous traverserez pour rejoindre le village de St Martin de Sallen et la chapelle St Joseph avant de redescendre la colline d’enfer jusqu’aux bords de l’Orne.

+33 2 31 79 70 45

English : Trail La colline d’enfer

Start your journey by crossing the Traspy Valley. You will then leave Thury-Harcourt to reach Esson by the Neuville and then the Vallée des Vaux, a real green setting. Cross the Orne on the Pont de la Mousse and go up to the Bois de Culey by the chemin de la Vigne. At the end of the wood, the village of St Martin de Sallen then the chapel of St Joseph at the top of the Col de St Martin before going back down the hill to the banks of the Orne.

Deutsch :

Gehen Sie auf dem steilen Pfad der Métairie in Richtung der Anhöhen von Curcy-sur-Orne und erreichen Sie dann Hamars und sein Tal. Gehen Sie dann hinunter zum Bois de Culey, den Sie durchqueren, um das Dorf St Martin de Sallen und die Kapelle St Joseph zu erreichen, bevor Sie den Höllenhügel bis zum Ufer der Orne hinuntersteigen.

Italiano :

Si va verso le alture di Curcy-sur-Orne lungo il ripido sentiero che porta alla fattoria dei fittavoli, poi si prosegue verso Hamars e la sua valle. Si scende quindi al Bois de Culey, che si attraversa per raggiungere il villaggio di St Martin de Sallen e la cappella di St Joseph, prima di scendere la collina fino alle rive dell’Orne.

Español :

Diríjase a las alturas de Curcy-sur-Orne por el empinado sendero hasta la granja de arrendatarios, luego a Hamars y su valle. A continuación, descienda hasta el Bois de Culey, que atravesará para llegar al pueblo de St Martin de Sallen y a la capilla de St Joseph, antes de descender la colina hasta las orillas del Orne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme