Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados vendredi 1 août 2025.

Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne

Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne Thury-Harcourt 14220 Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Normandie

Durée : 150 Distance : 12200.0 Tarif :

Depuis l’ancienne gare, rejoignez le belvédère de Thury-Harcourt par le chemin de la queue du renard et son point de vue sur le château. Empruntez ensuite le sentier au milieu des champs pour rejoindre Saint Silly puis la crête des Costils d’Aunes, surnommés les balcons de l’Orne. Traversez le Pont de Brie et rejoignez l’autre rive afin de longer le Val Roy jusqu’à Cropton puis la Metairie. Une dernière descente technique avant de rejoindre Thury-Harcourt par le chemin de la libération, évitant ainsi la traversée de la tranchée du Hom.

English : Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne

From the leisure centre, go to the lookout point of Thury-Harcourt by the path of the tail of the fox and its view on the castle. Then take the path in the middle of the fields to reach Saint Silly and then the Costils d’Aunes ridge, nicknamed the balconies of the Orne. Cross the Pont de Brie and join the other bank to go along the Val Roy to Cropton and then the Metairie. A last technical descent before joining Thury-Harcourt by the Chemin de la Libération, thus avoiding the crossing of the Hom trench.

Deutsch :

Vom alten Bahnhof aus erreichen Sie den Aussichtspunkt von Thury-Harcourt über den Weg des Fuchsschwanzes, von dem aus Sie einen Blick auf das Schloss haben. Nehmen Sie dann den Weg durch die Felder nach Saint Silly und dann zum Kamm von Costils d’Aunes, das auch als Balkon der Orne bezeichnet wird. Überqueren Sie Pont de Brie und gehen Sie auf die andere Seite des Flusses, um dem Val Roy bis nach Cropton und La Metairie zu folgen. Ein letzter technischer Abstieg, bevor Sie Thury-Harcourt über den Chemin de la libération erreichen, wobei Sie die Durchquerung des Grabens von Hom vermeiden.

Italiano :

Dalla vecchia stazione si prende il chemin de la queue du renard fino al belvedere di Thury-Harcourt, con vista sul castello. Poi si prende il sentiero che attraversa i campi fino a Saint Silly e alla cresta dei Costils d’Aunes, noti come i balconi dell’Orne. Attraversare il Pont de Brie e raggiungere l’altra sponda del fiume per seguire la Val Roy fino a Cropton e poi La Metairie. Un’ultima discesa tecnica prima di raggiungere Thury-Harcourt attraverso il Chemin de la Libération, evitando l’attraversamento della trincea a Le Hom.

Español :

Desde la antigua estación, tome el camino de la cola del Renard hasta el mirador de Thury-Harcourt, con vistas al castillo. A continuación, tome el camino que atraviesa los campos hasta Saint Silly y la cresta de Costils d’Aunes, conocida como los balcones del Orne. Cruzar el Pont de Brie e incorporarse a la otra orilla del río para seguir el Val Roy hasta Cropton y luego La Metairie. Un último descenso técnico antes de llegar a Thury-Harcourt por el Chemin de la Libération, evitando el cruce de trincheras de Le Hom.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme