Une Chouette Rando Villevallier Yonne

Une Chouette Rando Villevallier Yonne vendredi 1 août 2025.

Une Chouette Rando A pieds Difficulté moyenne

Une Chouette Rando 26 rue Verdeau 89330 Villevallier Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8600.0 Tarif :

Un chemin et un jeu pour smartphone (https://comiterando89.fr/randescape/villevallier) créés par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Villevallier pour faire découvrir leur village et ses environs sur le thème de la faune locale un parcours parsemé de devinettes animalières pour découvrir la vie des renards, blaireaux, geais des chênes, etc.

https://www.calameo.com/read/002334225b705ec110963 +33 3 45 02 75 91

English :

A path and a game for smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/villevallier) created by CM1-CM2 pupils at Villevallier school to help them discover their village and its surroundings on the theme of local wildlife: a path dotted with animal riddles to discover the lives of foxes, badgers, oak jays, etc.

Deutsch :

Ein Weg und ein Spiel für Smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/villevallier), die von den Schülern der CM1-CM2 der Schule von Villevallier erstellt wurden, um ihr Dorf und seine Umgebung zum Thema der lokalen Fauna zu entdecken: Ein mit Tierrätseln gespickter Weg, um das Leben von Füchsen, Dachsen, Eichelhähern usw. zu erkunden.

Italiano :

Un percorso e un gioco per smartphone (https://comiterando89.fr/randescape/villevallier) creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Villevallier per aiutarli a scoprire il loro villaggio e il territorio circostante sul tema della fauna locale: un percorso costellato di indovinelli sugli animali per scoprire la vita di volpi, tassi, ghiandaie e così via.

Español :

Un recorrido y un juego para smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/villevallier) creados por los alumnos CM1-CM2 de la escuela de Villevallier para descubrir su pueblo y sus alrededores en torno al tema de la fauna local: un recorrido salpicado de adivinanzas sobre animales para conocer la vida de zorros, tejones, arrendajos, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data